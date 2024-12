Allerta meteo gialla nel Lazio: vento forte e mareggiate

Per giovedì 5 dicembre è stata diramata un’allerta gialla nel Lazio a causa di forti venti settentrionali, con raffiche che potrebbero raggiungere l’intensità di burrasca, in particolare lungo le coste e nelle aree montuose. La Protezione Civile della Regione Lazio ha attivato i protocolli per intervenire rapidamente in caso di necessità. Le previsioni indicano condizioni di bel tempo, con cielo prevalentemente sereno e temperature comprese tra 8 e 15 gradi nella capitale. In altre zone del Lazio, i valori termici oscilleranno tra 4 e 15 gradi. I cittadini sono invitati a prestare attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti sulla situazione meteorologica.

Allerta gialla per forti venti nel Lazio

La Direzione Emergenza della Regione Lazio ha emesso un bollettino di allerta gialla valido per giovedì 5 dicembre. L’avviso, che coprirà un arco temporale di 24-36 ore, prevede venti forti di provenienza settentrionale, particolarmente intensi sui settori settentrionali, costieri e montuosi della regione. Secondo il documento ufficiale, lungo le coste esposte si potranno verificare mareggiate significative.

Per garantire una pronta risposta a eventuali emergenze, la Protezione Civile ha predisposto il coinvolgimento delle strutture operative sul territorio. I cittadini sono stati avvisati di prestare attenzione a possibili disagi dovuti alle condizioni meteorologiche avverse.

Previsioni Meteo per Roma e il Lazio

Le previsioni meteo per giovedì 5 dicembre segnalano condizioni generalmente stabili nel Lazio, nonostante la presenza di forti venti. Gli esperti annunciano cieli sereni o leggermente nuvolosi per gran parte della giornata, con temperature massime fino a 15 gradi.

A Roma, il clima sarà caratterizzato da cielo coperto durante la notte, che si schiarirà al mattino e rimarrà sereno nel pomeriggio e alla sera. Le temperature nella capitale oscilleranno tra 8 gradi di minima e 13 gradi di massima. Durante la notte potrebbero verificarsi leggere precipitazioni, ma nel corso della giornata non sono previsti ulteriori episodi di pioggia.

Condizioni meteo nei capoluoghi del Lazio

Nei capoluoghi di provincia del Lazio la situazione meteo sarà simile, con cielo sereno e assenza di precipitazioni significative. Le temperature varieranno in base alla località:

Frosinone: tra 7 e 14 gradi;

tra 7 e 14 gradi; Latina: tra 9 e 15 gradi;

tra 9 e 15 gradi; Rieti: tra 3 e 10 gradi;

tra 3 e 10 gradi; Viterbo: tra 4 e 9 gradi.

La presenza di venti forti sarà avvertita anche in queste aree, richiedendo particolare attenzione nei territori esposti.