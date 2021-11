Allerta meteo Roma, disagi viabilità fin dalle prime ore

L’allerta meteo per oggi, giovedì 24 novembre, una serie di manifestazioni programmate e gli immancabili cantieri. E’ una giornata di passione per chi si metterà al volante o sceglierà autobus o tram per spostarsi in città. Già dai primi momenti degli orari di punta, nell’area urbana di Roma e nelle grandi vie , si sono registrate code.

Traffico e incolonnamenti tra il Grande Raccordo Anulare e la Tangenziale est, code tra la Casilina e l’Ardeatina, tra il Gra e viale Tor di Quinto, tra Monti Tiburtini e viale dei Campi Sportivi, tra Casal Lumbroso e via di Porta Pertusa, tra via Braccianese e via dei Due Ponti, e tra viale Parco de’ Medici e via Cristoforo Colombo senza contare la Salaria e la Tiburtina. Pioggia copiosa e traffico anche sulla A24 e la Diramazione Sud.

seguono aggiornamenti