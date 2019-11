Allerta tzunami e panico in Indonesia per scossa da 7,4

Vista l’area, particolarmente ‘sensibile’ agli sconvolgimenti geologici, è stata immediatamente diramato l’allarme tzunami. Del resto una ‘botta’ come quella registrata al largo delle Isole Mollucche non è mica un scherzo. A far tremare quest’angolo di Indonesia la notevole magnitudo 7,4 della scala Richter, il cui epicentro è stato individuato a 10 km di profondità in uno spicchio marino a 134 chilometri a nordovest di Jailolo, facente parte della provincia di North Maluku.

