Alloggi Erp Villaggio San Francesco, De Gregorio e Bozzi (Azione): “Sì al diritto di prelazione no a forzature”

“Le famiglie che da anni attendono di poter riscattare gli alloggi del Villaggio San Francesco nei quali vivono da tempo devono assolutamente essere tutelate. Tuttavia, davvero non comprendiamo la necessità di inserire, all’interno della risoluzione che ha predisposto in questi giorni il X municipio e che sarà poi adottata dall’assemblea capitolina, una norma che permetta di cedere l’immobile in uso ai familiari che ‘dimostrino l’appartenenza per parentela o affinità, senza limite di gradi’. È evidente, a nostro avviso, che si tratta di una forzatura che va oltre qualsiasi regolamento sull’edilizia pubblica sia nella nostra città che nell’intero paese. Non accettiamo deroghe alle regole e alla legalità, nonostante le giuste istanze di cittadini abbandonati per anni dalle varie amministrazioni. Diciamo da subito che laddove il Campidoglio dovesse recepire questa risoluzione, non saremo certo disposti ad accoglierla favorevolmente”.

Così in una nota Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione, e Andrea Bozzi, capogruppo della Lista Calenda in X Municipio.

Max