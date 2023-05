Alluvione Emilia Romagna, i genitori di Laura Pausini puliscono strada Solarolo

(Adnkronos) – “Mamma e Babbo. 75+78 L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai”. E’ il post di Laura Pausini sui social. La cantante romagnola ha postato una foto dei suoi genitori mentre spalano il fango a Solarolo, provincia di Ravenna, tra le province colpite dall’alluvione che sta mettendo in ginocchio l’Emilia Romagna.

Nella foto postata su Instagram, i genitori di Laura Pausini – Gianna e Fabrizio- indossano stivali e hanno in mano la scopa e sono impegnati a ripulire la strada dal fango. In un altro post, Pausini ha mostrato altre foto della sua Solarolo completamente allagata. “Questa è la mia Solarolo. Ma oggi sono così tanti paesi e città dell’Emilia Romagna. Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti. Forza Romagna terra mia”.