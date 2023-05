Alluvione Emilia Romagna, Meloni: “Regione locomotiva del Paese, doveroso farla ripartire”

(Adnkronos) – “L’Emilia Romagna è una locomotiva, è doveroso farla ripartire”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni parlando al Festival dell’Economia a Trento. “Se si ferma noi non possiamo mantenere buoni i parametri macroeconomici che stiamo vedendo” aggiunge. ”Noi stiamo facendo tutto quello che si può fare…”.

“E’ stata preziosa la visita della Von der Leyen, perché una cosa è vedere i dati, una cosa è vedere di persona… Ovviamente attiveremo il Fondo di solidarietà, ma l’Ue può aiutarci con la flessibilità dei fondi, anche del Pnrr”.

“Il rapporto con Macron è improntato alla concretezza” dice a proposito delle ultime tensioni con la Francia. “Trovo divertente e anche un po’ infantile la lettura che si dà delle relazioni tra Italia e Francia”.

”L’ondata di maltempo è stata eccezionale. Complessivamente in 15 giorni è caduta metà di tutta la pioggia che cadrebbe mediamente in un anno… Oggi per noi non è ancora possibile avere una quantificazione complessiva dei danni che ovviamente sono ingenti”.