Alluvione Libia, bilancio inondazioni potrebbe arrivare a 20mila morti

(Adnkronos) – Potrebbero essere addirittura 20.000 le persone morte a causa della tempesta Daniel che ha colpito la costa settentrionale della Libia sabato notte. Lo scrive il Guardian, che cita la stima di 20.000 morti giunta dal direttore del Centro medico Al-Bayda, Abdul Rahim Maziq. Le agenzie umanitarie, come la Mezzaluna Rossa libica, avevano parlato di diecimila persone disperse. I cadaveri ricoprono ancora le strade e l’acqua potabile scarseggia. Intere famiglie sono state spazzate via dalla tempesta e, data la lontananza di alcuni villaggi, ci vorrà del tempo prima che il bilancio delle vittime venga confermato.

La portata della devastazione appare dunque peggiore di quanto inizialmente previsto. Il “mare scarica costantemente decine di corpi”, ha detto Hichem Abu Chkiouat, ministro dell’Aviazione civile nell’amministrazione che governa la Libia orientale, aggiungendo che la ricostruzione costerà miliardi di dollari. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Libia ha dichiarato che almeno 30.000 persone sono sfollate a Derna, la città più colpita dalla tempesta Daniel. L’Oim ha aggiunto che si sa che 6.085 sono gli sfollati in altre aree colpite dalla tempesta, tra cui Bengasi, dove il numero di morti ancora non è stato verificato.