Alma Manera: chi è la cantante e attrice che partecipa oggi al concerto di Natale in Vaticano del 24 dicembre

Nel ricco cast di artisti che partecipano quest’anno al tradizionale concerto in Vaticano del 24 dicembre, c’è anche Alma Manera, un’artista a tutto tondo che passa dal ruolo di cantante a quello di ballerina, fino a quello dell’attrice.

Alma Manera: chi è, anni, fisico, seno della bella attrice, cantante e ballerina. La storia con Ludovico Fremont, era suo marito o fidanzato? Le foto hot su Instagram

Appassionata del palcoscenico fin dalla tenera età, Alma Manera può vantare una preparazione a Broadway che ne ha fatto un’artista a tutto tondo. È figlia d’arte: suo padre è il regista Gianni Manera che l’ha avuta a Roma il 16 maggio del 1977.

Dal punto di vista del canto, Alma Manera è un soprano, diplomatasi con il massimo dei voti in canto presso il Conservatorio Cilea di Reggio Calabria. Ha frequentato poi l’Accademia Pucciniana e svariati corsi professionali di danza.

Il suo debutto nel piccolo schermo è con “Ci vediamo in TV” con Paolo Limiti per poi approdare a Domenica in, Quelli che il calcio, Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica e molti altri programmi.

Da attrice Alma Manera partecipa a diversi musical e kermesse teatrali, ma compare anche in numerose fiction come Incantesimo, Capitano 2 e Crimini.

Dal punto di vista sentimentale è noto che Alma Manera si è legata per tantissimo tempo con l’attore della fortunata serie “I Cesaroni”, Ludovico Fremont. Con l’attore, Alma ha avuto una bambina, Regina, ma attualmente i due si sono lasciati senza essersi mai sposati.

L’ultima apparizione televisiva nel Maggio 2019, come membro della giuria del programma All together now.