(Adnkronos) –

Almaviva lancia Moova Academy_ A Talent Revolution, un programma di formazione rivolto a giovani laureati e laureandi appassionati di trasporto. Studenti di ingegneria, informatica ma anche di economia, fisica, matematica e altre discipline scientifiche avranno l’opportunità di entrare in una grande azienda e di sviluppare competenze e apprendere trend di innovazione tecnologica applicate al settore della mobilità integrata e a temi attuali come le città del futuro, il trasporto green e la sicurezza dei terminal hubs. Almaviva annuncia che la prima edizione del programma parte a fine marzo 2022 con l’inserimento della prima classe di talenti assunti in azienda con un contratto di apprendistato. I posti disponibili sono 15. Le candidature, corredate da curriculum vitae e recapiti personali, vanno inviate entro il 21 marzo all’indirizzo mail moovacademy@almaviva.it.

Tra gli ammessi alla selezione ci sarà spazio anche per un numero massimo di 3 tesisti che conseguiranno la laurea magistrale entro 6 mesi. Saranno accolti come stagisti in azienda per realizzare la propria tesi di laurea. In seguito potranno partecipare al programma formativo nella successiva classe di apprendisti, il cui avvio è previsto a settembre 2022. Almaviva sottolinea ancora che l’intero programma è caratterizzato da un continuous learning che, per il primo anno, prevede 60 giornate di formazione.

Dopo il mese dedicato all’inserimento in azienda e all’acquisizione delle competenze di base, il percorso procede con un giorno a settimana per la formazione in modalità peer to peer e attraverso la fruizione di corsi sulle più diffuse piattaforme di formazione on demand, sempre con il supporto del Team di Peer Education. Ulteriore importante strumento di apprendimento è l’e-learning dedicato a Moova, la piattaforma integrata realizzata da Almaviva per la gestione della mobilità del futuro. Infine, ogni mese viene valutato il livello di apprendimento con verifiche e premialità in ottica di gamification, mentre al 9° e al 12° mese sono previsti gli esami di certificazione della Moova Academy e tutte le informazioni sono accessibili scrivendo a moovacademy@almaviva.it