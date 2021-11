“Almeno un anno per ricostruire la Juventus”. Luciano Moggi dopo il 4-0 col Chelsea

Il 4-0 che la Juventus ha subito ieri contro il Chelsea è “qualcosa che può capitare, soprattutto in questa fase: i bianconeri hanno perso con una squadra superiore mentre sono in fase di ricostruzione, e Allegri cerca di mettere assieme i cocci per un campionato dignitoso che la stessa società ha dichiarato essere di transizione, diamole il tempo di ricostruirsi. Quanto tempo? Almeno un anno”. Lo dice all’Adnkronos Luciano Moggi.



“Dopo nove campionati vinti non è che ci sia molto da dire su una sconfitta, anche se di questa portata: d’altronde la Juventus fa notizia solo quando perde, qualcosa vorrà dire. Il centrocampo da rivedere, l’età elevata per qualcuno, e penso a Chiellini, e molto giovane per altri, contribuiscono a far capire che il tentativo è quello di ricostruire per iniziare un nuovo ciclo, e non è neanche detto che bisogna mettere mano al portafoglio perché ci sono anche giocatori da vendere. Bisogna solo far parlare il tempo. Per il momento non possiamo che prendere atto di questa sconfitta”.