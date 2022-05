Alpini, un raduno choc quello di Rimini: accuse di molestie sessuali. Guerini: “Nessuna tolleranza”, il Gen. Battisti: “Mai successo prima”

”I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati’’. Queste le parole, durissime, pronunciate oggi dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, seguite alla ‘clamorosa’ notizia secondo cui, nell’ambito della 93esima adunata degli Alpini (che per altro si è chiusa la scorsa domenica in diretta televisiva da Rimini), sarebbero state presentate dall’associazione ‘Non una di meno’, le denunce di diverse donne che sarebbero state fatte oggetto di ‘molestie sessuali’.

Sono accuse pesantissime quelle denunciate dall’associazione ‘Non una di meno’ in merito 93esima adunata degli Alpini a Rimini

Accuse pesantissime quelle denunciate dall’associazione ‘Non una di meno’ per il generoso e storico comparto militare, il cui coraggio nelle passate guerre, e la straordinaria generosità dimostrata in ogni calamità naturale sofferta da Paese, hanno giustamente concorso a farne il simbolo dell’Esercito italiano: in ogni circostanza infatti gli alpini hanno sempre risposto ‘presente’, impegnandosi anima e corpo in prima linea.

I raduni degli alpini sono da sempre occasioni di festa ed amicizia, in omaggio ad uno dei corpi militari più valorosi dell’Esercito italiano

Per non parlare poi degli stessi raduni, che ogni anno i più famosi comuni italiani si contendono, proprio per via dell’enorme indotto turistico che comportano. Ed è bello visitare i loro tendoni, dove reparti geograficamente lontani, si uniscono per dare via a ‘baldorie sane’ dove, accanto agli ormai famosi ‘cori’, si affiancano puntualmente la brace e le damigiane di vino!

Guerini: “È sbagliato fare generalizzazioni, ma allo stesso tempo non ci deve essere nessuna tolleranza, le molestie non hanno giustificazioni”

Ed infatti lo stesso ministro commentando queste denunce di molestie, ha tenuto a rimarcare che, qualora verificate (ma non vorremmo che, complice qualche ‘bicchiere di troppo’, qualcuno possa aver ecceduto in apprezzamenti verbali, cosa comunque grave), si tratta di ’’Episodi, voglio ribadirlo con forza, che sarebbero all’opposto dei valori degli Alpini e di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni”. Dunque, avverte ancora Guerini, “È sbagliato fare generalizzazioni, ma allo stesso tempo non ci deve essere nessuna tolleranza”, ribadisce giustamente, avvertendo che “le molestie e le violenze non devono mai e in nessun caso trovare alcuna giustificazione e vanno condannate senza esitazioni’’.

Il Gen. Battisti: “Fino ad oggi denunce di questo genere, di comportamenti disonorevoli non ve erano mai state, mai sentito niente”

Ovviamente la notizia delle denunce raccolte dall’associazione ‘Non una di meno’ a ridosso dell’adunata nazionale di Rimini, ha letteralmente mortificato e sconvolto il generale degli alpini Giorgio Battisti, del Comitato Atlantico Italiano.

“Io ho partecipato a tantissime sfilate, adunate, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Abruzzo – tiene a rimarcare il Generale – e devo dire che queste denunce mi hanno stupito, perché fino a due anni fa denunce di questo genere, di comportamenti disonorevoli non ve erano mai state, non ho mai sentito niente del genere”.

Il Gen. Battisti: “Mai visti gli alpini arrivare alle molestie, molti presenti alle nostre adunate non hanno a che fare con gli alpini”

Battisti afferma ancora incredulo che “Nella mia esperienza posso dire di non aver mai visto gli alpini avvicinare le ragazze tanto da arrivare alla molestia sessuale, ma voglio dire che quando ci sono raduni come questo degli alpini, con centinaia, migliaia di persone, c’è sicuramente qualche maleducato, anzi ce ne sono tanti. E vorrei anche sottolineare che tanti che sono presenti alle nostre adunate non hanno niente a che fare con gli alpini”.

Il Gen. Battisti: “Aspettiamo e vediamo se queste denunce all’associazione ‘Non una di meno’ avranno dei riscontri…”

Dunque ha poi concluso il generale degli Alpini, ”Aspettiamo e vediamo se queste dichiarazioni, queste denunce all’associazione ‘Non una di meno’ avranno dei riscontri…”.

