(Adnkronos) – Tragico incidente su una seggiovia in Alto Adige. Due sciatrici sono cadute dalla seggiovia all’Alpe di Siusi, una 83enne che è morta e una 55enne che è ricoverata in ospedale a Bolzano in gravi condizioni. Le due sciatrici sarebbero precipitate da un’altezza di circa sette metri. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri Aiut Alpin Dolomites e Pelikan 2, il soccorso alpino e i carabinieri.