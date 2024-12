Altro venerdì di passione a Roma, quali mezzi sono a rischio questa volta

Altro venerdì nero a Roma: quali mezzi sono a rischio questa volta? Sciopero a Roma, arriva il venerdì nero nella Capitale è rischio per bus, metro, tram, ferrovie, taxi e treni.

La mobilitazione di 24 ore è stata proclamata dal sindacato di base Usb Lavoro Privato.

Venerdì 13 sciopero dei trasporti a Roma

Un vero e proprio venerdì 13 dicembre per i trasporti di Roma e del Lazio. È stato proclamato uno sciopero di 24 ore che metterà a rischio bus, metro, tram, treni regionali e taxi. La mobilitazione è stata indetta dalla sigla Usb Lavoro Privato con il rispetto delle fasce di garanzia: il servizio sarà regolare dall’inizio delle corse diurne e fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

A Roma l’agitazione coinvolgerà la rete Atac e le reti degli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac lo sciopero dovrebbe riguardare anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. I primi disagi saranno possibili nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13, sulle linee di bus “n”. A rischio anche le corse metro, tram, filobus e della ferro-tranvia Termini-Centocelle per tutta la giornata del 13 dicembre, escluse le fasce di garanzia.

Nel corso dello sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Idem per le biglietterie: invece i parcheggi di interscambio resteranno aperti. Nel corso dello sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria, tranne che per le stazioni Ionio e Arco di Travertino, non sarà possibile usare i bike box.

Lo sciopero riguarderà anche la rete gestita da Cotral, dunque bus regionali e le ferrovie ex concesse Roma Nord e Metromare. Come per Atac, il servizio sarà regolare fino alle 8:30 del mattino e dalle 17:00 fino alle 20:00. La mobilitazione toccherà anche il personale del Gruppo Fs Italiane. A rischio, in tal senso, anche i treni regionali dalle 21 di giovedì 12 dicembre alle 21 di venerdì 13. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’Usb ha fatto sapere che anche i tassisti parteciperanno allo sciopero.