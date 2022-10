Ama compra terreni a Santa Palomba. Si avvicina il termovalorizzatore. Santa Palomba sarà focale nel trattamento del ciclo dei rifiuti di Roma. Dopo mesi di indiscrezioni, Ama ha ufficializzato l’intenzione di comprare terreni per costruire nuovi impianti. La parola termovalorizzatore non appare nel comunicato stampa di Ama. Quel che è quasi certo è che i rifiuti di Roma finiranno ai confini con Pomezia.

“Il Consiglio di amministrazione di AMA S.p.A., riunitosi in data 18/10/2022, ha stabilito l’acquisizione di alcuni terreni destinati a ospitare nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti in un’area collocata a Santa Palomba (Roma) – si legge nel comunicato di Ama – La decisione, già discussa dallo scorso Cda riunitosi il 30/9/2022, era stata rinviata per effetto della richiesta del presidente della commissione di valutazione che aveva manifestato la necessità di avvalersi di ulteriore documentazione tecnico – amministrativa. L’adempimento è stato completato e valutato nella riunione di ieri, consentendo così di definire l’acquisizione”.