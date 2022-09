‘Ama la tua pelle’, la carta della prevenzione Idi al Salone nautico di Genova

(Adnkronos) – Una corretta prevenzione prima dell’esposizione al sole, l’uso adeguato delle creme solari e un controllo dal dermatologo al termine della stagione estiva. Queste tre regole sono il cuore del progetto ‘Ama il mare, ama la tua pelle’, promosso da Idi Farmaceutici, Honda Marine e Almarine Maxi rib, che approda al Salone nautico di Genova, dopo il successo ottenuto nelle tappe toscane, laziali e campane. L’idea è di Idi Farmaceutici, che presenterà la ‘Carta della corretta prevenzione della tua pelle’, protagonista di una campagna social dedicata.

Dal 22 al 27 settembre, tutti i visitatori del Salone nautico potranno trovare nello stand Honda Marine (area esterna ormeggio Ba119 ) la carta con le dieci regole fondamentali che si devono osservare prima di esporsi al sole. Raccomandazioni che valgono ancora di più per tutti coloro che vanno in barca: a bordo ci si espone per molte ore al sole, correndo seri rischi per la salute della pelle. Gli esperti di Idi Farmaceutici ricordano che l’acqua riflette il 30% in più dei raggi solari ed è molto più facile scottarsi senza accorgersene. Il vento spesso mitiga il calore percepito, ma non l’intensità degli Uv. Così il desiderio di abbronzatura rischia di trasformarsi in spiacevoli sorprese come scottature, eritemi solari e altri danni a lungo termine.

Tutti i visitatori del Salone Nautico potranno conoscere il progetto “Ama il mare, ama la tua pelle” visitando lo stand appositamente allestito. Per i più ‘social’ l’azienda farmaceutica di Pomezia ha pensato a una campagna mediatica digitale dal titolo “clicca la salute della tua pelle”. Condividendo uno scatto fotografico sui canali social Idi Farmaceutici (Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter), che testimonia la presa di coscienza delle 10 regole chiave contenute nella ‘Carta della corretta prevenzione della pelle’, si potrà ottenere da Idi Farmaceutici un omaggio. Durante la Fiera di Genova, infine, sarà presentato in versione 2023 il solare Naultilus, ad elevata protezione, studiato da Idi Farmaceutici per gli amanti della barca.