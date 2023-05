Ama, Trabucco e Ferraro (Cg): “Solidarietà ai dipendenti aggrediti. I disonesti inizino a cercare un altro impiego”

“Abbiamo appreso dai quotidiani un brutale fatto di cronaca dello scorso gennaio, quando dei dipendenti, che solo tre giorni prima avevano denunciato all’Organismo di Vigilanza dell’Azienda dei presunti furti di gasolio da parte di colleghi, sarebbero stati aggrediti. – affermano i Consiglieri Capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro – Nella denuncia presentata gli stessi riferiscono che non sarebbe stata una coincidenza ma bensì un’azione punitiva per aver parlato. Ovviamente vanno rispettati i tempi dell’indagine per poter confermare o meno la vicenda, ma in qualunque caso ci troviamo di fronte a una situazione molto grave e vogliamo rimarcare la nostra solidarietà nei confronti dei dipendenti aggrediti.

Siamo infatti vicini ai lavoratori onesti che stanno denunciando chi si comporta in maniera illecita e all’Azienda Ama che sta portando avanti una grande operazione di pulizia per ripristinare la legalità al suo interno.

Non possiamo in alcun modo tollerare episodi simili, Roma Capitale sarà sempre vicina ai lavoratori che portano avanti onestamente le proprie mansioni ma, allo stesso tempo, non smetterà di combattere chi pensa di poter fare il furbo a spese di tutti i contribuenti macchiando l’onore di migliaia di dipendenti. Il disonesto inizi a cercare un altro impiego”, concludono Trabucco e Ferraro.

