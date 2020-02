Amadeus: “Fiorello e Tiziano? Siamo una famiglia”

“Nessun problema fra Fiorello e Tiziano Ferro. La battuta infelice di Tiziano ha fatto sì che qualcuno potesse prendere questa frase come una cosa vera, ma Tiziano è stato intelligente ad intervenire subito. C’è un clima bellissimo che non è stato scalfito neanche per un attimo. Vorrei difendere una cosa di questo Festival, e cioè l’amicizia, il rispetto, il senso di famiglia che c’è“.

Incontrando i giornalisti Amadeus tiene subito a precisare che non c’è ‘nessuna questione aperta’ tra Fiorello e Ferro.

Insomma, tutto procede a gonfie vele. Anzi, sottolinea, se tutto questo è un successo lo deve proprio a chi gli è accanto: “Le persone intorno a te ti permettono di fare ciò che fai perché si fidano. E’ un desiderio che avevo anche prima di agosto, e quello che sta accadendo è esattamente quello che avevo in testa ma non sarebbe stato possibile se le persone intorno a me non si fossero fidate di me“. Dunque, ribadisce Amadeus “Sono senza parole, sono commosso da quello che sta accadendo”.

