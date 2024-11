Un impatto violento tra due volanti della polizia che ha fatto capovolgere le auto e non ha lasciato scampo ad Amar Kudin agente di 32 anni in servizio al distretto Primavalle morto alle 5 di questa mattina 18 novembre in un incidente stradale in zona Trionfale. Feriti tre colleghi e un uomo, fermato, che si trovava sulla stessa auto della vittima.

Amar Kudin, chi era il poliziotto morto a Roma nello scontro tra due volanti

Il poliziotto, nato in Croazia, ma fin da giovanissimo in Italia era entrato in Polizia nel 2016 ed era un giocatore di rugby nelle Fiamme Oro, dove ha gareggiato nella Top12. Dopo il corso di formazione era stato assegnato al Gruppo sportivo della Polizia di Stato. Ha giocato con le Fiamme oro rugby fino alla stagione 2022-23 nel ruolo di tallonatore, totalizzando 97 presenze e segnando 25 punti.

Da nazionale Under20 aveva partecipato al torneo “Sei Nazioni” di categoria disputando due partite contro l’Irlanda e l’Inghilterra. Al termine della carriera sportiva ha scelto di restare nella Polizia di Stato ed è stato assegnato al commissariato “Primavalle” della questura di Roma dove svolgeva il servizio di volante.

Cordoglio per la morte del giovane agente

Cordoglio per la morte del giovane poliziotto e auguri agli altri agenti coinvolti dalle istituzioni: dal presidente della Repubblica alla premier Giorgia Meloni. Il Capo della Polizia Vittorio Pisani e il Questore di Roma, Roberto Massucci, stamattina si sono recati nel Reparto Volanti della Questura di Roma e al Commissariato Primavalle per manifestare la propria vicinanza ai colleghi del giovane poliziotto tragicamente scomparso nell’adempimento del proprio dovere.

Pisani, manifestando il suo cordoglio per la scomparsa del giovane agente, si è rivolto in particolare ai più anziani chiedendo loro di guidare i più giovani nell’attività operativa e di sostenerli in questo momento di forte dolore. Ha infine dedicato un pensiero ai 3 poliziotti feriti nell’incidente, garantendo sostegno e vicinanza a loro e alla famiglia di Amar.

La dinamica dell’incidente

L’impatto tremendo è accaduto all’incrocio tra via dei Monfortani e via Trionfale tra una volante e la pattuglia del distretto Primavalle sulla quale viaggiava l’assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Amar Kudin. Le due auto si sarebbero scontrate frontalmente per poi finire ribaltate ai margini della strada. Una stava tornando in commissariato con un georgiano 52enne fermato con degli arnesi da scasso a Monte Mario, l’altra viaggiava a sirene spiegate verso una segnalazione di una rissa.

I feriti

Amar Kudin è morto sul colpo. La collega Giada, 25 anni e alla guida della pattuglia, è stata trasportata al San Camillo con un trauma epatico, ma non è in pericolo di vita. I colleghi Carmine e Daniele sono stati trasportati al pronto soccorso degli ospedali Santo Spirito e San Filippo Neri. L’uomo fermato è stato invece trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli. Sul posto per i rilievi le pattuglie della polizia locale.