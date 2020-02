Amazon cerca 1.400 lavoratori tra Rovigo e Colleferro

Onestamente, se è vero per alcuni ha rappresentato ‘l’ultima spiaggia’, per altri ha invece significato l’umiliante condizione di dover accettare anche ‘un contratto settimanale’ pur di lavorare. Ma la situazione occupazionale – grazie ai nostri istitutori – italiana è questa, e c’è quindi anche da ringraziare il cielo!

Dunque la buona notizia è che Amazon si appresta a varare altri due nuovi centri di distribuzione, che entreranno in funzione a regime totale per la fine di quest’anno. Nello specifico, gli stabilimenti, che sorgeranno vicino a Rovigo (tra Castelguglielmo e San Bellino), ed a Colleferro (nella provincia romana), entro 3 anni dal loro varo (il famigerato periodo di continui ‘contrattini’), i due centri logistici finiranno per assicurare ben 1.400 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Come spiega in merito una nota diffusa dal colosso dell’e-commerce, “Con il lancio dei due nuovi centri di distribuzione, Amazon investirà ulteriori 140 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 4 miliardi già investiti nel Paese a partire dal suo arrivo nel 2010“.

Ecco 900 posti per Rovigo e 500 per Colleferro

Entrando nello specifico, il nuovo magazzino che sorgerà a 25 chilometri da Rovigo, entro i fatidici ‘3 anni di rodaggio’, arriverà a 900 dipendenti contrattualizzati a tempo indeterminato e, per le sue esigenze, potrà vantare l’ausilio della migliore tecnologia come l’Amazon Robotics.

Per quel che riguarda invece il centro di distribuzione che sorgerà a Colleferro, dopo quello di Passo Corese – inaugurato nel 2017 – si parla di 500 posti di lavoro. In questo caso, il sito laziale, così come quello di Vercelli (con il quale interagirà), sarà destinato allo stoccaggio di prodotti di grandi dimensioni.

Ad oggi in Italia sono 6.900 i dipendenti che lavorano sotto l’egida Amazon.

Come fare per candidasi alle selezioni, aperte oggi

Per quanti interessati, le selezioni relative agli operatori del magazzino, se ne parlerà in estate tuttavia, è invece possibile già da oggi candidarsi per quel che riguarda le posizioni manageriali, tecniche ed altre, collegandosi al link: https://www.amazon.jobs/en/locations/castelguglielmo e https://www.amazon.jobs/en/locations/colleferro.

L’azienda ha inoltre reso noto che, per ‘queste figure professionali è previsto un inquadramento al quinto livello del CCNL della Logistica e dei Trasporti con salario d’ingresso pari a 1.550 euro lordi e un pacchetto di benefit che include gli sconti su Amazon.it e l’assicurazione sanitaria privata contro gli infortuni’.

Max