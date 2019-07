Amazon codici sconto segreti per offerte del 10 Luglio 2019: ecco quali sono e come usarli

Amazon codici sconto segreti per offerte del 10 Luglio 2019: ecco quali...

Nei giorni in cui i grandi saldi estivi del Luglio 2019 spingono tutti i grandi marchi a offrire sempre più prodotti a prezzi vantaggiosi, anche Amazon, che si appresta a festeggiare, dopo i 25 anni dalla nascita, l’iniziativa del Prime Day di metà mese voluta dal suo fondatore, Jeff Bezos, l’uomo più ricco al mondo, continua a offrire grandi novità e condizioni propizie di acquisti.

In particolare, oggi sono partiti degli sconti formidabili, che sembrano essere validi solo per oggi mercoledì 10 Luglio 2019: ma non basta. Amazon nasconde anche un segreto. Quale?

Amazon codici sconti segreti per offerte del 10 Luglio: ecco come fare per ottenerli

Forse non tutti sanno che Amazon nasconde tra le sue fitte trame di offerte dei preziosi codici sconto voluti per abbassare i prezzi. Come fare a conoscerli? Basta seguire questo approfondimento.

Ecco infatti i per una serie particolare di prodotti.

Misuratore a infrarossi orizzontale e verticale – prezzo di 26,99 euro al posto di 34,99 euro con il codice FAAYK7YR

Altoparlante bluetooth 4.2 portatile 5W – prezzo di 7,99 euro al posto di 19,99 euro con il codice FBA3VBNN

YI DashCam Nightscape – prezzo di 53,99 euro al posto di 79,99 euro con il codice NIGHTDASH

Bara E3 auricolari bluetooth 4.1 – prezzo di 11,90 euro al posto di 39,67 euro con il codice EZJNYYXQ

Speaker portatile bluetooth 4.1 – prezzo di 19,99 euro al posto di 39,99 euro con il codice J9JO5I72

Set di 6 cuscini Navyblue – prezzo di 9,99 euro al posto di 20,99 euro con il codice L799W378

Auricolari bluetooth 5.0 TWS – prezzo di 29,99 euro al posto di 39,99 euro con il codice QOJJTG8Q

Striscia LED WiFi RGB impermeabile da 5 metri – prezzo di 21,74 euro al posto di 28,99 euro con il codice EFSA7TH3

Ferro da stiro a vapore con caldaia da 3000W – prezzo di 69,99 euro al posto di 99,99 euro con il codice 79R6ZK4H

Powerbank da 22000mAh con 2 porte USB – prezzo di 14,49 euro al posto di 28,89 euro con il codice 6RQWYN4F

Arricciacapelli professionale in ceramica con display LCD – prezzo di 16,99 euro al posto di 21,69 euro con il codice K5MZSWCW.