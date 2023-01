Amazon, lavoratori preparano primo sciopero in Gran Bretagna

(Adnkronos) – I lavoratori di Amazon stanno organizzando il loro primo sciopero in Gran Bretagna, nell’ambito di un conflitto con l’azienda sui salari. I membri del sindacato Gmb presso il centro di smistamento dell’azienda a Coventry hanno deciso di scioperare mercoledì per protestare contro un aumento di stipendio che, secondo il sindacato, vale 50 penny (0,6 dollari) l’ora.

Stuart Richards, organizzatore senior della Gmb, ha sottolineato che “oggi i lavoratori di Amazon a Coventry faranno la storia, diventando i primi lavoratori di Amazon nel Regno Unito a scioperare. Stanno sfidando una delle più grandi aziende del mondo per lottare per un tenore di vita dignitoso. Dovrebbero essere giustamente orgogliosi di loro stessi. Dopo sei mesi in cui hanno ignorato tutte le richieste di ascoltare le preoccupazioni dei lavoratori, GMB esorta i capi di Amazon UK a fare la cosa giusta e a dare ai lavoratori un aumento di stipendio adeguato”.

Un portavoce di Amazon ha affermato che “una minima parte della nostra forza lavoro è coinvolta. In effetti, secondo i dati verificati, solo una frazione dell’1% dei nostri dipendenti del Regno Unito ha votato sullo sciopero, e questo include coloro che hanno votato contro l’azione. Apprezziamo il grande lavoro svolto dai nostri team durante tutto l’anno e siamo orgogliosi di offrire una retribuzione competitiva che parte da un minimo di 10,50-11,45 sterline all’ora, a seconda della località. Questo rappresenta un aumento del 29% del salario orario minimo pagato ai dipendenti Amazon dal 2018. Ai dipendenti vengono inoltre offerti benefit completi che valgono migliaia di euro in più – tra cui assicurazione medica privata, assicurazione sulla vita, pasti sovvenzionati e uno sconto per i dipendenti, per citarne alcuni.”