Amazon Music Unlimited in offerta: 4 mesi di musica in streaming a 99 centesimi

Amazon Music Unlimited in offerta: 4 mesi di musica in streaming a...

Amazon continua a stupire tutti con un’offerta shock: 4 mesi di musica in streaming a soli 99 centesimi al mese. Per chi non conoscesse la piattaforma di streaming musicale Amazon Music Unlimited, si tratta di un servizio simile a Spotify che offre la possibilità di ascoltare oltre 50 milioni di brani musicali tramite computer o app per dispositivi mobili.

A differenza del servizio Amazon Prime Music incluso in Amazon Prime, infatti, Amazon Music Unlimited offre un catalogo musicale decisamente più ampio con abbonamenti singoli e pacchetti pensati per le famiglie con accesso multiplo fino a 6 dispositivi in contemporanea.

Amazon Music Unlimited: sconti e offerte

Tutti coloro che desiderano abbonarsi al servizio musicale di Amazon possono approfittare della promozione valida fino al prossimo 6 gennaio 2020 che permette di godere della versione a pagamento di Amazon Music Unlimited a soli 0,99 euro anziché 9,99 euro al mese (per l’account individuale). Per i più esigenti segnaliamo anche la possibilità di attivare un abbonamento familiare (Family) al costo di 14,99 euro al mese.

Per godere dell’offerta speciale di Amazon.it ed attivare Amazon Music Unlimited a soli 99 centesimi al mese per i primi quattro mesi è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Amazon. L’abbonamento include tutto il catalogo Music Unlimited, la possibilità di ascoltare i brani in streaming senza interruzioni pubblicitarie, la possibilità di riprodurre i brani offline con skip illimitati ed ovviamente la possibilità di sfruttare l’assistente vocale Alexa per gestire i brani da riprodurre senza l’utilizzo delle mani.