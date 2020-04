Amazon non funziona: problemi per il sito web del noto portale di ecommerce

Amazon non funziona: problemi per il sito web del noto portale di...

Amazon.it non funziona, da qualche minuto il portale del colosso dell’ecommerce non carica correttamente le pagine rendendo impossibile acquistare prodotti. Provando ad accedere al sito web Amazon.it, infatti, numerosi utenti hanno riscontrato problemi di visualizzazione del noto sito di vendite online rendendo impossibile navigare la piattaforma e dunque effettuare acquisti.

I problemi al sito web di Amazon sono iniziati oggi, 23 aprile 2020, intorno alle ore 14.40 e mentre scriviamo risulta ancora in crash. Con buona probabilità i tecnici che si occupano dello sviluppo del sito web sono già al lavoro per risolvere il down e dunque si crede che entro qualche minuto la piattaforma tornerà a funzionare come di consueto. Intanto su Twitter sono numerosi i messaggi pubblicati dagli utenti con l’hashtag #AmazonDown.

Amazon Down ora 23 aprile 2020: problemi ed errori

La versione italiana di Amazon è down. Da diversi minuti il noto sito di vendite online Amazon.it risulta inaccessibile con strani errori e problemi che impediscono agli utenti italiani di effettuare acquisti e consultare le varie categorie del sito di vendita. Anche l’app per smartphone Android e iPhone sembra in crash, imprendendo a migliaia di persone in tutta Italia di comprare merce sulla piattaforma. Da diversi minuti il servizio web Amazon.it è in tilt, ancora non è chiaro da cosa sia dovuto questo grave problema riscontrato nel primo pomeriggio di giovedì 23 aprile.