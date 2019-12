Amazon, offerte fine anno 2019: i migliori sconti su smartphone, videogiochi e smart tv

Tantissime nuove offerte Amazon per celebrare la fine dell’anno. Dal 26 al 31 dicembre 2019 il noto sito di e-commerce propone numerosi sconti su tantissimi prodotti: dagli smartphone ai videogiochi passando per le smart tv e i prodotti per la casa come elettrodomestici, aspirapolveri robot e molto altro.

Consultando l’apposita sezione dedicata alle offerte di fine anno 2019 su Amazon.it ci si può imbattere in sconti e promozioni senza precedenti, per semplificare la ricerca a tutti i lettori di Italia Sera abbiamo pensato di realizzare uno speciale contenente le migliori offerte di dicembre 2019 per l’acquisto di occasioni da portare a casa prima di Capodanno 2020.

Offerte Amazon di fine anno

Tra gli sconti Amazon di fine anno sul celebre negozio online troviamo decine di prodotti ottimi da acquistare con le promozione di questi giorni. Tra tutti segnaliamo la presenza del nuovo iPhone 11 64GB ad un buon prezzo, lo sconto sul Galaxy S10 ed il Samsung Galaxy A70 con display da 6.7 pollici, 128GB espandibili, RAM 6GB e batteria 4500 mAh al prezzo più basso di sempre. Grandi sconti anche per gli smartphone Huawei dove troviamo diverse offerte per i modelli P30 Lite, P30 e P30 Pro.

Sconti Amazon per smart tv, soundbar, case smart

Grande sconti anche per chi è alla ricerca di una nuova smart tv da acquistare. Su Amazon all’interno della sezione “TV, Home Cinema e Film” sono presenti numerose televisioni e soundbar a prezzi interessanti. Tante promozioni anche per gli amanti delle smart home, in questi ultimi giorni dell’anno su Amazon.it si trovano offerte lampo e promozioni giornaliere su numerosi prodotti Philips Hue come le strisce LED White And Color, le Philips Lighting Hue Go e sulle classiche lampadine smart con attacco E27 e sul Bridge Hue per il controllo del sistema di illuminazione domestica.

Per consultare tutte le ultime offerte Amazon per acquistare i prodotti a prezzi scontati è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata alle offerte di fine anno, una raccolta con tutte le principali promozioni che il noto sito di vendite online mette a disposizione di tutti i clienti fino all’ultimo giorno dell’anno.

Videogiochi in offerta su Amazon

Tra i videogiochi in offerta su Amazon in questo periodo che anticipa il nuovo anno troviamo F1 2019 per PS4 e Xbox One, Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5: ReMIX per PlayStation 4, Final Fantasy XII: The Zodiac Age, Dragon Quest XI e molti altri. Per le migliori offerte aggiornate vi invitiamo a visitare la categoria Videogiochi presente su Amazon.it, sempre aggiornata con le ultimissime promozioni di fine 2019.