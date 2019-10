Amazon, offerte per i videogiochi: PS4 in sconto il 7 ottobre

Per chi è alla ricerca di offerte vantaggiose in ambito di elettronica, farebbe bene a controllare attentamente le offerte che Amazon propone quotidianamente. Il più grande e-commerce al mondo, infatti, è sempre ricco di promozioni per tutti i settori.

Si va dal gaming agli elettrodomestici, passando per oggetti utili per la casa. In questo articolo ci concentreremo su due prodotti in particolar modo. Una Playstation 4 in bundle con FIFA 20, il nuovo gioco calcistico targato EA Sports, e un Motorola Onze Zoom.

Offerte Amazon 7 ottobre

Amazon continua la promozione su un PS4 da 500 gb in accoppiata con FIFA 20 al prezzo di 284,99 euro. Una buona offerta per chi vuole entrare solo ora nel mondo delle generazioni di console attuali ed è appassionato di calcio. Con FIFA 20, infatti, il divertimento è assicurato.

Dalla Playstation 4 passiamo poi a uno smartphone, per la precisione il Motorola One Zoon da 128 gb, con il quale è possibile videogiocare ad alta risoluzione grazie ad una grafica invidiabile. Lo smartphone in questione è venduto a 399 euro.