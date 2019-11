Amazon offre lavoro e assume in Italia: ecco dove, quando e quali sono le posizioni aperte

Novità preziosa sul fronte del mercato del lavoro. Per tanti coloro i quali stanno cercando un impiego e sperano di essere chiamati per un colloquio, ebbene, da Amazon arriva una fantastica notizia.

Il noto grande marchio, Re dell’E-Commerce nel mondo intero, infatti, ha deciso di assumere nuovo personale. E’ proprio un’ottima notizia per chi cerca lavoro. Ecco cosa c’è da sapere, quali sono le posizioni, dove si andrà a lavorare e da quando.

Amazon offre lavoro in Italia: ecco dove assume, chi, quando e posizioni aperte e come fare

Amazon assume dunque e nello specifico lo fa nel Nord d’Italia. Ma chi può farcela? Ecco le posizioni aperte.

La grande azienda di e-commerce Amazon sta cercando del personale per alcuni stabilimenti nel Nord d’Italia. Quali?

E’ vero che in queste ore Amazon è particolarmente ricercato per via del Black Friday che come sempre vede l’e-commerce Amazon dominare il mercato, in verità in queste ore la notizia bella è anche che Amazon cerca del personale nel Nord d’Italia.

Il gigante delle vendite on line infatti offre in questo momento varie opportunità di impiego in alcune zone del nord. Quali? E’ presto detto.

Si tratta di stabilimenti in Piemonte, più nel dettaglio a Torino e a Terrazza Piemonte. Le ricerche del personale sono rivolte ad entrambi i sessi. Eccole nel dettaglio.

Amazon, ricerca personale in Piemonte.

A Torino sono aperte le seguenti posizioni: Machine Learning Intership – Speech and language Technology, Spanish Data Linguist I, Program Manager, Spanish Data Linguist II, System Development Engineer – Alexa AI, Research Data Scientist – Alexa ML e WHS Sr. Specialist. Nello stabilimento di Torrazza in Piemonte invece le posizioni aperte sono Manutentore elettrico/meccanico – Esperienza nella tipografia, Team Leader – Reparto Stampaggio, Health and Safety Co-ordinator, FC Leader, Supervisore Squadra di Manutenzione – Esperienza nella tipografia.

E non finisce qui. Si cercano anche: Manutentore elettrico/meccanico, Senior HR Business Partner, Tecnico di manutenzione dell’affidabilità, Safety Specialist, Supervisore Squadra di Manutenzione, IT Support Engineer, Graduate Responsabile di Produzione – Area Manager – Leadership Program.