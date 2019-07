Amazon Prime Day 15 Luglio 2019: le pazze offerte tech da 2 a 10 euro. Ecco cosa c’è nel volantino

Amazon sta facendo davvero le cose in grande: in questa pazzesca prima giornata di Amazon Prime Day 2019, nel quale arrivano di ora in ora e di minuto in minuto sempre nuove offerte, arrivano delle promozioni davvero a prezzi irrisori. Quali? Eccoli.

Potete seguire in questa pagina la DIRETTA degli aggiornamenti di queste offerte pazzesche che online continuano ad arrivare. Intanto, di seguito, vi ricordiamo che oltre alle straordinarie promozioni con cui ha esordito il Prime Day e a quelle specifiche di settore (come per esempio gli smartphone), è possibile accedere a promozioni davvero irrisorie quanto a prezzi.

Specialmente sul fronte delle apparecchiature di tecnologia, è possibile acquistare tanti prodotti a partire da 2 a massimo 10 euro. Proprio così. Arrivano delle offerte tutte da scoprire.

Eccone alcuni esempi:

Tappetino Mouse a 5 euro,

porta Usb powerline a 10 euro,

Adattatore per Cuffie, connettore Jack Doppio da 3,5 mm su Jack Stereo da 3,5 mm a 10 euro,

Sensore di temperatura e di umidità a 9 euro;

USB 2,0 2,5 mm Cavo di alimentazione per Mp3 Mp4 a 3 euro;

Hama Caricabatteria da Auto USB, 5V/1200 mA, Nero a 9 euro;

AmazonBasics – Supporto regolabile per cellulare, per iPhone e dispositivi Android a 8 euro;

Senhai 3,5 Millimetri Kit Adattatore Jack del Cavo, Mutua convertitori a 7 euro;

Astuccio porta schede di memoria SD, 22 slot a 2 euro;

Punta di ricambio da 0,5 mm per stazione saldante SDD-9 a 5 euro;

Pezzi Cavo Micro USB Carica Rapida, 3A 180 cm / 6 ft Cavo di Ricarica USB Trasferimento dati e Ricarica per Dispositivi Android, Samsung Galaxy, Sony, Kindle a 8 euro;

Batteria Samsung per Samsung Galaxy Ace a 9 euro;

AKG Replacement Cuffie originali per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, nere AKG a 8 euro;

USB 3.0 micro SD SDXC Memory Card Reader a 5 euro;

Cuffia EHS61 per S6102 Galaxy Y DUOS BIANCO sfaldati auricolari Stereo 3,5 mm spina a 4 euro;

Lettore scheda MicroSDHC a 2 euro;

Lettore scheda MicroSDHC a 4 euro.