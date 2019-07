Amazon Prime Day, le migliori offerte smartphone oggi 15 Luglio 2019

Sono le ore fibrillanti dell’atteso Amazon Prime Day che, come noto, per due giorni regala a tutti gli iscritti Prime delle sensazionali offerte, sconti e promozioni per poche ore.

Dopo il lancio delle offerte in anteprima per Prime Day e la conferma dei principali prezzi incredibilmente al ribasso delle primissime ore di Prime Day, ecco che arrivano le specifiche, categoria per categoria.

Mentre è possibile seguire tutte le principali offerte attraverso la DIRETTA di questa pagina per restare aggiornati, ecco invece, nello specifico, le offere per la categoria più gettonata: gli smartphone.

Le migliori offerte sugli smartphone per Amazon Prime Day di oggi 15 luglio. Ecco quali e come fare

Dunque eccole, le migliori offerte sugli smartphone per l’Amazon Prime Day di oggi 15 luglio. Tutti gli iscritti ad Amazon Prime, hanno diritto alla promozione per i prezzi ridottissimi dei migliori smartphone del momento.

Le offerte sono scaglionate: alcune valide per il 15, altre per il 16 Luglio, altre per entrambi. Eccole. Smartphone in offerta solo il 15 luglio.

Samsung Galaxy A80 a 589,90 euro

Motorola Moto G7 a 179,00 euro

Motorola Moto G7 Plus a 229,00 euro

Ecco invece gli Smartphone in vendita il 15 e il 16 luglio.

Huawei P Smart Z + microSD da 16 GB a 199,00 euro

Huawei P30 a 569,00 euro

Huawei P30 Lite a 259,00 euro

Huawei Y5 2019 + cover trasparente a 99,00 euro

Samsung Galaxy A50 a 248 euro

HONOR 9 Lite a 124,00 euro

Huawei Mate 20 Lite a 174,71 euro

Samsung Galaxy S10+ a 690,43 euro

Samsung Galaxy S10 a 571,00 euro

Huawei P30 Lite a 250,00 euro

Samsung GalaxyM20 a 179,00 euro

Samsung Galaxy A70 a 319 euro

Samsung Galaxy A80 a 589,00 euro