Amazon Prime day offerte: meno 3 giorni al via, già oggi i primi sconti attivi a tempo limitato. Ecco quali e come fare

Il Prime Day 2019 è ormai alle porte: mancano solo 3 giorni al via dell’evento promozionale riservato ai clienti Amazon Prime, ovvero i sottoscrittori del pacchetto che prevede offerte in esclusiva e consegna rapida sulla piattaforma di Amazon.

La celebre multinazionale dell’e-commerce, che ha da poco festeggiato i suoi 25 anni di vita, celebra se stessa e la sua continua ascesa (che ha portato Jeff Bezos, il fondatore, a divenire l’uomo più ricco al mondo), tramite la grande iniziativa del Prime Day.

Ma cos’è il Prime Day, e quando arriva? Come funziona e chi ne ha diritto? E soprattutto, è vero che sono già arrivati i primi sconti. Sì, è tutto vero.

Prime Day offerte: sconti fino al 69% in anteprima le offerte del 15 e 16 Luglio

Il Prime Day prevede per gli abbonati al club fedeltà di Amazon un mare di offerte, sconti, promozioni e perfino grandi eventi di Gala in tutto il mondo.

Le date ufficiali di inizio dell’evento sono 15 e 16 luglio, ma sulla pagina dedicata al Prime Day 2019 è già possibile arrivare alle offerte. Il Prime Day è dedicato a coloro che ne hanno sottoscritto l’abbonamento.

Ci sono già ora delle offerte in anteprima Prime, cioè sconti e promozioni che precedono il Prime Day 2019, ma occhio, hanno tempo limitato e sono riservate ai clienti Amazon Prime. Quali sono queste offerte già attive?

Una, ad esempio, è dedicata al purificatore d’aria con il 69% di sconto. Poi c’è quella del Fire TV Stick al prezzo di 24,99 euro anziché 39,99.

In pratica è il dispositivo Amazon che consente di trasformare qualsiasi televisore dotato di porta HDMI in una vera e propria Smart TV, e poter dunque vedere network come Netflix, Amazon Prime Video e non solo.

E’ già attiva anche la promozione che fa risparmiare il 30% sull’acquisto di un Kindle Paperwhite ricondizionato, cioè il lettore ebook più chic prodotto da Amazon, dotato di schermo ad alta risoluzione.

E ancora, sconti del 30% sui prodotti di uso quotidiano dei marchi Amazon, sconto 20% sui mobili dei marchi Amazondel 20% sui prodotti più popolari dei marchi Amazon e addirittura il 40% sui marchi Amazon Moda.

Non finisce qui, perchè ci sono sconti sui rasoi elettrici Braun Uomo fino al 62% di sconto e del 54% per quelli da donna. Il tutto, in attesa del boom del 15 e 16 Luglio.