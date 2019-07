Amazon Prime Day oggi 15 Luglio 2019: cos’è, come funziona, quanto dura. Guida e info alle offerte

Come è ormai noto, Amazon Prime Day 2019 arriva oggi 15 Luglio 2019 e prevede una moltitudine di sconti su prodotti di ogni tipo.

Chiunque volesse può seguire la DIRETTA di Amazon Prime Day su questa pagina per poter restare aggiornato sulle incredibili offerte che prevede il colosso dell’e-commerce a scadenza di tempo, con costanti aggiornamenti nel corso dei minuti.

Ma che cosa è in effetti e come funziona l’Amazon Prime Day? Ecco una guida semplice per capire tutto e per arrivare con facilità ad accaparrarsi le migliori offerte,

Amazon Prime Day oggi 15 Luglio 2019: guida e info alle offerte per accedere a sconti, promozioni e prezzi bassi

Tutti i principali marchi venduti da Amazon da Apple, Samsung, Huawei hanno oggi un grande appeal perchè costano pochissimo. Ma solo per gli iscritti a Amazon Prime. Cos’è?

Come funziona? Quanto dura? Ecco le informazioni necessarie sulle migliori offerte.

Dalla mezzanotte di oggi 15 luglio 2019 parte una grandissima vendita promozionale per gli iscritti Prime: le offerte dureranno ben 48 ore, fino alle 23.59 di martedì 16 luglio.

Il Prime Day è il grande giorno di saldi estivi di Amazon esclusivo per gli iscritti all’abbonamento Prime.

Per partecipare dunque occorre l’iscrizione ad Amazon Prime.

La pagina con le promozioni e presa d’assalto dai milioni di iscritti per uno shopping online carico di sconti e promozioni su tutti gli articoli: dai pc alla TV passando per smartphone, videogiochi, laptop, prodotti Kindle e Amazon Echo e tanto altro ancora.

Come sempre, il Prime Day si tiene a metà luglio. Per i due giorni di evento le offerte saranno disponibili solo per i clienti Amazon Prime. Per scoprirle basta andare su questa pagina, e seguire la DIRETTA del Prime Day.

Amazon Prime Day oggi: offerte, durata e come funziona. Indicazioni per iscriversi e comprare a prezzo basso online.

Dopo il mese di prova, si fa un abbonamento annuale e si ha sempre accesso a prezzi bassi e a spedizioni celeri. Questo è Prime di Amazon che in più permette di accedere a una serie di servizi extra come Amazon Prime Video, per guardare film e serie TV in streaming, Amazon Prime Music, Prime Now e non solo.

Nella fattispecie delle categorie più battute dai clienti, ci sono quelli relative a:

Offerte su iPhone e prodotti Apple;

Offerte su Amazon Kindle, tablet e eBook;

Migliori offerte smartphone;

Si può accedere a tutte le offerte in TEMPO REALE attraverso questa pagina che aggiorna LIVE tutte le principali promozioni.

Amazon Prime Day 15 – 16 Luglio 2019: come funziona e come si accede.

Per partecipare alle offerte del Prime Day bisogna essere iscritti ad Amazon Prime.

Il servizio di Amazon offre diversi vantaggi tra cui accesso anticipato alle offerte speciali, consegne gratuite in 1 giorno lavorativo, Amazon Prime Video, Foto, Reading e Amazon Prime Now.

A partire dal 4 aprile 2018 il costo del servizio è passato da 19.99€ a 36€ l’anno ma c’è anche l’opzione rinnovo mensile a 4,99€.

Per chi vuole provare Prime può iscriversi gratuitamente e utilizzarlo per 30 giorni a costo zero.

Molti provano Prime per sfruttare gli sconti dell’Amazon Prime Day 2019 per poi annullare l’abbonamento. Resta inteso che future promozioni non saranno ad appannaggio di chi disdice.

Gli iscritti ad Amazon Prime possono, per oggi e domani, accedere a tutte le offerte promozionali Amazon che partono ogni 5-10 minuti.

Ne esistono di 3 tipi:

1) Le offerte del giorno: durano 24 ore.

2) Le offerte lampo: durano poco sul sito e fino a esaurimento scorte.

3) Le offerte wow: quest’anno per la prima volta debuttano, e includono sconti su prodotti di punta.