Amazon Prime: sconti per universitari

Amazon arriva in soccorso degli universitari riservando offerte speciali agli studenti. Poche ore fa, infatti, è stata ufficializzata una serie di sconti e benefici da parte del più importante e-commerce al mondo riservate a tutti gli iscritti all’università, che potranno usufruire del 50% di sconto per la sottoscrizione all’abbonamento Amazon Prime.

Il prezzo annuo per il servizio è infatti di 36 euro, mentre per gli studenti sarà di 18. Inoltre potranno beneficiare di un periodo di prova di tre mesi a differenza del mese riservato a tutti gli altri utenti. L’iniziativa, chiamata Prime Student, è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Microsoft Surface.

Amazon Student, un mondo di sconti per gli studenti

Oltre ai benefici sopraelencati, la sottoscrizione a Prime Student darà diritto a tutti i vantaggi canonici dell’iscrizione ad Amazon Prime come la spedizione entro un giorno di tutti i prodotti, sconti esclusivi e lo streaming di film e serie TV grazie a Prime Video.

Per parlare dell’iniziativa è intervenuta la Country Manager di Amazon in Italia e in Spagna, Mariangela Marseglia: “L’inizio dell’università rappresenta un momento importante per gli studenti, che cominciano questo percorso personale e professionale per diventare i futuri leader della nostra società. Con il lancio di Prime Student, siamo felici di sostenere gli studenti italiani con un nuovo programma a loro dedicato, a un prezzo accessibile. Con la comodità delle spedizioni Prime, l’intrattenimento offerto da Prime Video e Prime Music e le possibilità di risparmio offerte da esclusivi sconti dedicati agli studenti, Prime Student rende più comoda, conveniente e divertente la vita degli studenti universitari. Così possono vivere da Prime a pagare da studenti!”, ha concluso.