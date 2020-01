Amazon Prime Video gratis: come guardare serie tv e film in streaming gratuitamente

Amazon Prime Video gratis: come guardare serie tv e film in streaming...

Amazon Prime Video gratis: ecco come guardare serie TV e film in streaming su PC, smart tv, smartphone e tablet senza costi. Per chi non conoscesse Prime Video è la piattaforma di video streaming di Amazon che permette di vedere numerose serie tv e film in modo analogo a Netflix.

Il catalogo di film e serie Amazon Prime Video è in continua espansione e già oggi è possibile accedere a film usciti da poco al cinema e serie televisive di grande successo, incluse le serie Amazon Original come The Grand Tour, Sneaky Pete e The Man in the High Castle.

Non tutti sanno che il noto sito di vendite online offre la possibilità di guardare Amazon Prime Video gratis per un periodo di prova di 30 giorni, un’ottima occasione per testare in prima persona il servizio streaming di Amazon così da guardare tante serie tv e film di successo gratuitamente. Ecco una rapida guida per scoprire come guardare Prime Video gratis in modo semplice e veloce su qualsiasi dispositivo.

Come attivare Amazon Prime Video gratis

Attivare Amazon Prime Video gratis è davvero molto semplice e veloce, inoltre non tutti sanno che il servizio Prime Video è associato ad Amazon Prime, l’offerta del colosso dell’e-commerce che permette di ricevere i prodotti ordinati su Amazon.it in modo rapido e senza pagare le spese di spedizione.

Tra le particolarità di Amazon Prime Video si evidenzia che ogni pellicola presente sulla piattaforma di streaming Amazon può essere guardata anche in lingua originale e volendo con i sottotitoli. Inoltre, come se non bastasse, tutti i contenuti caricati su Amazon Prime Video sono disponibili per la visione in alta definizione (fino a 4K).

Per attivare gratis Amazon Prime Video e sfruttare così la prova gratuita di 30 giorni è sufficiente collegarsi su questa pagina offerta dal sito ufficiale Amazon ed effettuare il login con il proprio account Amazon Prime o, in alternativa, premere sul pulsante “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni”.

Al momento dell’iscrizione occorre includere un metodo di pagamento ma non spaventatevi, i primi 30 giorni di visione sono completamente gratuiti, qualora decideste di non rinnovare l’abbonamento è sufficiente disattivare il metodo di pagamento associato prima del termine del periodo di prova. Buona visione con Amazon Prime Video!