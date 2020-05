Amazon Prime Video, il catalogo delle Serie Tv in arrivo a Maggio 2020

Sta facendo passi da gigante il fenomeno mediatico legato al big dell’e-commerce Amazon, vale a dire l’apprezzatissimo Amazon Prime Video. Come sappiamo, Amazon Prime Video è il network collegato ai fruitori del negozio online di Jeff Bezos, che offre una vastissima gamma di prodotti, da film, serie tv, fiction, seriali, cartoon e reality.

Amazon Prime video, specialmente in questi giorni di isolamento e di quarantena sta facendo registrare un boom di accessi con i tanti fruitori del servizio Amazon Prime che hanno l’adesione automatica e gratis del servizio.

Basta un clic, e una serie di imperdibili contenuti sono a disposizione del cliente. Con continui aggiornamenti. Infatti la domanda è: cosa guardare su Amazon Prime Video?

Da quando Amazon Prime Video è arrivato in Italia, ci sono tante novità per gli appassionati delle serie tv. In particolare, in questo momento, possiamo concentrarci su tutte le serie tv nell’Amazon Prime Video relative al catalogo del mese di Maggio 2020 .

Amazon Prime video: Serie tv in arrivo a maggio 2020

Ecco di seguito l’elenco tutte le serie tv nell’Amazon Prime Video che arrivano e sono disponibili nel mese di Maggio 2020: