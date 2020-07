Amazon Prime Video: le novità in arrivo a luglio 2020, serie TV, film, elenco completo catalogo

Come tutti i principali ‘network’ che si focalizzano sulla proposta di un florido catalogo di film e serie tv da poter godere in streaming anche Amazon Prime Video propone per il mese appena entrato un importante elenco di serie tv e film da poter vedere e gustarsi.

Ecco dunque le novità in arrivo a luglio 2020 per Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video: le novità in arrivo a luglio 2020: da “È per il tuo bene”, alla seconda stagione di “Hanna”, tutti i titoli

E’ un mercato di piena e ricca concorrenza quello dell’offerta di produzioni in streaming e più in generale quello delle serie TV, da Netflix in giù. E’ vera bagarre, specie se si conta la crescente popolarità dei nuovi ‘canali’, come Starzplay Italia, ad esempio.

Come sappiamo Starzplay è il network che trasmette in streaming una lunga carrellata di serie tv e film sui circuito Apple.

Ma non si possono dimenticare le fantastiche proposte di Disney+, con tutte le novità in arrivo a luglio.

E come risponde Amazon Prime video? Ecco le principali proposte del gigante dell’e-commerce.

Amazon Prime Video: l’elenco delle uscite di Luglio 2020

Amazon ha ufficializzato le novità che compongono il catalogo di Prime Video nel mese di luglio (QUI le novità di giugno 2020).

Si parte il 2 luglio con il film “È per il tuo bene”, basato sulla storia di tre famiglie in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano. Il film è diretto da Rolando Ravello ed è interpretato da Marco Giallini, Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Vincenzo Salemme, Valentina Lodovini e Matilde Gioli.

Il 3 luglio arriverà la seconda stagione di “Hanna“. Nei nuovi episodi la protagonista (Esme Miles) mette a rischio la libertà per salvare l’amica Clara (Yasmin Monet Prince).

Il 17 luglio arriva poi la terza stagione di “Absentia“. Emily Byrne (Stana Katic) passa gli ultimi giorni della sua sospensione dall’FBI e cerca di essere la miglior madre possibile per Flynn. Il suo mondo viene rivoluzionato quando un nuovo caso internazionale la obbliga ad intervenire insieme all’ex marito, l’agente speciale Nick Durand (Patrick Heusinger).

E ancora, poi, il 24 luglio arriva “Jim Gaffigan: The Pale Tourist”, uno speciale in due parti della durata di due ore. Lo spettacolo è stato girato nel corso del tour mondiale in cui Jim Gaffigan, comico e attore statunitense, è stato in giro per il globo.

Amazon Prime Video: le novità di Luglio 2020

Ecco film, documentari e serie tv che arrivano in questo mese:

Film e documentari

1 luglio – Fast & Furious – 7 film del franchise

1 luglio – L’Altra Donna del Re

1 luglio – Shakespeare in Love

3 luglio – First Man

6 luglio – 18 Regali

9 luglio – Ben Is Back

10 luglio – Favolacce

13 luglio – Unravelling Athena

20 luglio – Il Grinch

23 luglio – 1917

23 luglio – The Rhythm Section

27 luglio – Macchine mortali

27 luglio – Vengo anch’io

28 luglio – Il Ladro di Giorni

Serie TV

1 luglio – Modern Family – Stagione 10

1 luglio – American Horror Story – 5 Stagioni

1 luglio – Glee – 6 Stagioni

3 luglio – Mad Men – 7 Stagioni

6 luglio – Criminal Minds: Suspect Behavior – Stagione 1

7 luglio – X-Files – 10 Stagioni

13 luglio – The Fix – Stagione 1

15 luglio – Sons of Anarchy – 7 Stagioni

15 luglio – Pirata & Capitano – Stagione 1

Amazon Prime Video, Luglio ultimo mese per alcuni film, documentari e serie, ecco quali

Infine si ricorda che nel mese di luglio saranno inoltre disponibili per l’ultima volta i seguenti contenuti su Amazon Prime Video. Ecco quali:

Serie TV

Smallville – 10 Stagioni | fino al 2 luglio

Quantico – 3 Stagioni | fino al 5 luglio

Person of Interest – 5 Stagioni fino al 9 luglio

Film

American Sniper | fino al 3 luglio

Mio Fratello è Figlio Unico | fino al 3 luglio

Interstellar | fino al 6 luglio

Gravity | fino al 7 luglio

Mia e Il Leone Bianco | fino al 16 luglio

