Amazon Saldi 2019: ecco le offerte lampo di oggi 10 Luglio

In tempi di sconti, come questi Saldi di Luglio 2019, ogni grande azienda, dai grandi marchi della moda a Ikea, propone sempre nuovi scenari e proposte di prezzi bassi e offerte. Anche Amazon non è da meno.

Nell’attesa di festeggiare il Prime Day di metà mese, l’azienda di Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo che ha da poco celebrato i suoi 25 anni di attività, ha deciso di offrire delle grandi promozioni. Quali?

Amazon saldi 2019: le offerte di oggi 10 Luglio. Sconti lampo sull’e-commerce

L’azienda dell’e-commerce decide quest’oggi di abbassare i prezzi un numero incredibile di prodotti.

Utenti Amazon, quindi, affrettatevi: chi volesse accaparrarsi alcune delle principali offerte scontate di giornata, ha solo l’imbarazzo della scelta e del tempo che scorre.

Alcuni esempi di queste offerte che saranno valide quest’oggi 10 Luglio 2019 con sconti particolarmente evidenti rispetto al prezzo di partenza.

Orologio invicta a 71,73 euro anzichè 149.00 o forno a microonde Candy a 89,99 euro rispetto a 169.00 di partenza.

Oppure, aspirapolvere Hoover senza sacco a 39,99 anziché 119,00 euro, o frullatore Phillips a 72,99 al posto delle 134,99 euro di partenza.

Ma in realtà le offerte al ribasso con prezzi molto ridotti sono moltissime. Altri esempi: monitor HP 27 pollici scende a 239,99 euro rispetto le 419,99 di partenza; seggiolino auto Silver a 129,99 al posto di 219,95 euro.

E ancora: aspirapolvere a batteria Hoover a 24,99 euro al posto di 69,90, oppure switch eternet Netgear a 24,28 euro al posto 50,87 euro.

Prosegue poi la carrellata con la piastra per capelli della Rowenta, che scende a 29,99 euro rispetto le 50,99 di parenza oppure il notebook della HP a 199,99 euro, con un drastico calo rispetto alle 349,99 indicate come prezzo di partenza.

Naturalmente, la carrellata delle offerte è a dir poco smisurata. Il tempo è poco, e la verità enorme: ecco perchè l’utente interessato può visionare il vasto listino di offerte sul portale dell’e-commerce per trovare l’eventuale offerta più vantaggiosa per le sue specifiche tasche o esigenze.