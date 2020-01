Amazon vende a rate senza interessi: test in Italia, ecco su quale prodotto e come fare

E’ senza alcun dubbio la prossima frontiera di Amazon e dell’e-commerce in generale: quello della vendita a rate. Anziché provvedere ai pagamenti in una unica soluzione, infatti, presto potrebbe diventare prassi su Amazon poter scegliere la formula di pagamento preferita e, quindi, anche quella dilazionata in rate comode e mensili.

Proprio così: Amazon vende a rate senza interessi. E’ arrivato infatti il primo test in Italia. Ma su quale prodotto? E come funziona? Ecco tutte le specifiche del caso.

Amazon vende a rate senza interessi: quale prodotto e come si fa

Su Amazon sbarca il pagamento a rate. Il colosso dell’e-commerce ha iniziato una nuova era, anche se non lo ha propriamente pubblicizzato o reso noto palesemente a tutti. Questo perchè si tratta di un test iniziale. Quello del pagamento a rate, appunto: una sperimentazione che è partita di recente e che riguarda alcune specifiche aree e, più nel dettaglio un particolare prodotto.

Si tratta di un modello di smartphone, un Realme X2 che Amazon vende e spedisce e permette di acquistare a rate. Andando, infatti, nell’area specifica dell’acquisto e dei dettagli di pagamento è possibile accedere ad una tendina in cui è ammesso il pagamento a rate.

In particolare, pare che la cifra richiesta per l’acquisto venga divisa, accedendo alla funzione, in come 5 rate da 65,98€ cadauno. Questo implica che non solo è ammesso il pagamento a rate ma che non sono neppure previsti interessi. Addirittura, accedendo al check dell’ordine, vengono anche chiariti i tempi tecnici delle rate.

Che saranno addebitate sullo stesso metodo di pagamento scelto ogni 30 giorni dalla data di spedizione del prodotto. Queste le tempistiche:

Prima rata mensile: Data di spedizione

Seconda rata mensile: 30 giorni dopo Data di spedizione

Terza rata mensile: 60 giorni dopo Data di spedizione

Quarta rata mensile: 90 giorni dopo Data di spedizione

Quinta rata mensile: 120 giorni dopo Data di spedizione

Amazon sta aggiornando anche per altri prodotti la stessa opzione di rateizzazione: per esempio, anche per Asus Vivobook A512FB-EJ285T: il cui prezzo intero 599€ èdiviso in 5 rate mensili da 119,80€.