Ambiente, Meleo-Festa (M5S): “Assurdo che in I Municipio ci siano le fototrappole, ma non arrivino più le multe”

“Le fototrappole ci sono, ma le multe no: al I Municipio sono in funzione ma, dopo lo smantellamento dei Nad voluti e creati dalla scorsa amministrazione Raggi e dedicati agli sversamenti abusivi, non esistono più sanzioni, nonostante si vedano secchi neri e immondizia gettata fuori dai cassonetti di fronte alle telecamere. Questo vuol dire che nessuno si occupa di vedere i filmati e il noleggio delle fototrappole aumenta solo la spesa pubblica. Passati i tempi delle 700 multe al mese, ora al I Municipio siamo a 0. La miope gestione di questa giunta che rigetta le buone pratiche solo perché create da quelli prima di loro non fa bene alla città tutta.

Auspichiamo fortemente che domani in consiglio municipale la maggioranza si ravveda e sostenga la nostra mozione per la riabilitazione piena delle fototrappole e dei Nad“.

Così in una nota congiunta la capogruppo in Campidoglio del M5S Linda Meleo e la capogruppo M5S in I Municipio Federica Festa.

Max