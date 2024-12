Ambiente, Narni (Tr) è nella rete dei comuni sostenibili

Il Comune di Narni, in provincia di Terni, è entrato nella ‘Rete nazionale dei Comuni sostenibili’.L’ assessore all’ambiente, Giovanni Rubini: “La rete dei comuni sostenibili, individua quelle realtà, che puntano alla sostenibilità, ad avere un costante e continuo monitoraggio relativamente ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030”.

Il Comune di Narni ha aderito alla ‘Rete dei Comuni Sostenibili’, un’associazione che si propone di accompagnare gli enti locali nel perseguire gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, offrendo un supporto strategico e operativo per migliorare la sostenibilità.

Ai microfoni di Teleambiente l’importanza di questo ingresso è stata sottolineata dall’assessore all’ambiente del Comune di Narni, Giovanni Rubini

“Era un atto che volevamo da tempo come amministrazione comunale guidata dal sindaco Lorenzo Lucarelli – ha detto Giovanni Rubini – perché la rete dei comuni sostenibili, già dal nome individua quelle realtà, quegli enti locali, che puntano alla sostenibilità, ad avere un costante e continuo monitoraggio relativamente ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030”.

“Per noi come amministrazione – ha evidenziato l’assessore Rubini – con le buone pratiche messe in campo, relativamente alla sostenibilità, che vuole essere un punto di sviluppo della nostra società e della nostra comunità, era opportuno entrare in questa rete, anche perché fornisce supporto al nostro comune”.

“Entriamo in sinergia con gli altri enti che fanno parte di questa associazione – ha spiegato Giovanni Rubini a Teleambiente – in modo da essere all’avanguardia in queste tematiche e soprattutto, oltre all’Agenda 2030, puntare al 2050”.

“Inevitabilmente – ha ribadito Rubini – stiamo mettendo in campo delle azioni che mirano alla sostenibilità ambientale e al benessere della nostra cittadinanza. Anche le varie revisioni dei Piani Regolatori, puntano a far sì che l’ambiente, insieme al sociale e alla cultura, sia al centro delle politiche delle amministrazioni locali e quindi era opportuno accendere un focus importante all’interno del nostro territorio”.

Sostenibilità del Comune di Narni

“La rete dei comuni sostenibili ci permette di avere il loro supporto – ha aggiunto l’assessore Giovanni Rubini – e quindi il supporto ai nostri uffici, con un monitoraggio costante per capire a che livello siamo relativamente ai 17 obiettivi”.

“Sicuramente – ha proseguito Rubini – siamo a buon punto perché al nostro interno abbiamo una buona comunità che si adopera anche per il sociale e per gli altri obiettivi, per raggiungere i livelli di sostenibilità adeguati”.

“È giusto – ha concluso Giovanni Rubini – ripartire anche dai comuni medi, come il nostro, perché per raggiungere gli obiettivi, bisogna ripartire dagli enti locali”.

