Ambiente Roma – La Lega: “Piano industriale vecchio, servizi ko: ‘class action’ contro Ama”

“Il d.g Bossola nel corso dell’odierna Commissione ambiente presenta il Piano Industriale come un novello libro dei sogni che guarda al futuro.

Peccato che sia vecchio, quasi una copia di quello presentato dalla giunta Marino nel 2015 e dunque già fallito. Ma c’è di più: il d.g. scelto dal Sindaco Gualtieri dimentica un presente inaccettabile, una città coperta di immondizia che prova a spacciare per decente nonostante il ko dei servizi e ignorando perfino gli allarmi sanitari lanciati a Natale dall’Ordine dei medici. Tutto questo è intollerabile”.

Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori nel corso della riunione di oggi della Commissione ambiente capitolina, alla quale è intervenuto in audizione il d.g. di Ama Andrea Bossola.

“Ama ignora cosa siano trasparenza e confronto, non presenta uno straccio di relazione sulle attività odierne: nessun numero, nessuna quantificazione dei controlli sulla raccolta, sul personale, sui mezzi, ma anche sull’evasione della Tari.

Roma non è una favola, i romani sono stanchi di prese in giro: la Lega sta preparando una ‘class action’ contro l’azienda con l’obiettivo di non pagare oltre servizi non erogati”, conclude Santori.

Max