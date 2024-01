Ambiente Roma – M5S: “Sulla Riserva dell’ Aniene l’Assessorato fa le giravolte per giustificare la brutta figura”

“Oggi abbiamo fatto una Commissione Trasparenza sulla Valle dell’Aniene e constatato le solite giravolte dell’Assessorato di Alfonsi. Dopo la brutta figura fatta inserendo parte della Riserva nel bando di assegnazione terre agricole, hanno cercato di metterci una toppa dicendo che ‘parleranno con i cittadini’. Sono persino arrivati a paragonare i già presenti orti urbani all’attività agricola!

Purtroppo per loro i romani non si faranno abbindolare: sanno benissimo che si tratta di cose ben diverse, perché gli orti urbani non hanno una funzione economica ma sociale.

Come sempre, il Movimento 5 Stelle è vicino ai comitati che lottano per la tutela del proprio territorio. Giù le mani dall’Aniene, sì alla tutela degli spazi verdi comuni!”

Così in una nota congiunta il vicepresidente M5S della commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco, la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda Meleo, i consiglieri del M5S in III Municipio Dario Quattromani e Marina Battisti e il capogruppo del M5S in IV Municipio Stefano Rosati.

