Ambiente Roma, Meleo-Festa (M5s): “Effetto decentramento, crollano alberi a Parco via Statilia”

“Effetto decentramento: i Municipi restano senza risorse né personale, di conseguenza al Parco di via Statilia succede quello che era prevedibile.

Oggi è caduto il secondo albero in pochi mesi, dopo che da tempo noi del M5S segnalavamo la cronica mancanza di manutenzione. Dopo che a settembre dei cittadini avevano generosamente adottato l’area, per poi rinunciare a causa della scarsa collaborazione del Municipio. E dopo l’approvazione in Campidoglio di un nostro ordine del giorno per la riqualificazione del Parco, che puntualmente è rimasto lettera morta.

Se i quasi 30mila metri quadri decentrati al Municipio I continueranno a restare abbandonati, saranno inevitabili altri disagi come questo. Le cose tenute male, prima o poi, mostrano tutta la loro precarietà”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea capitolina, e Federica Festa, capogruppo M5S al Municipio I.

Max