Ambiente Roma – Roma Capitale acquisisce aree esterne Forte Boccea: diventerà uno spazio per nuovo mercato rionale e verde pubblico

La Giunta di Roma Capitale ha approvato l’autorizzazione all’acquisizione, a titolo non oneroso, al patrimonio di Roma Capitale del compendio demaniale denominato “Aree adiacenti al Forte Boccea”, nel Municipio Roma XIII.

La delibera, firmata dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e dall’assessore al Patrimonio e politiche abitative Tobia Zevi prevede, oltre all’acquisizione, la riqualificazione dell’area esterna al Forte Boccea per renderla fruibile ai cittadini attraverso la realizzazione di nuovo mercato rionale in cui spostare gli operatori che oggi si trovano su sede impropria in via Urbano II.

L’area, ceduta dall’Agenzia del Demanio al Campidoglio, consiste nella porzione dell’area esterna adiacente al Forte Boccea e dell’edificio ex alloggi. L’intervento, prevede sia la realizzazione di uno spazio attrezzato per il trasferimento del mercato nell’area esterna del Forte e sia la configurazione di uno spazio “Verde Pubblico Attrezzato”. Opere che verranno realizzate grazie ad un finanziamento 2.000.000 di euro provenienti dal Bando Periferie 2016.

Il progetto prevede la bonifica delle aree a verde, la demolizione delle strutture fatiscenti, la riqualificazione di tutta l’area e la realizzazione di un mercato di quartiere con il trasferimento degli operatori presenti lungo via Urbano II su un’area di circa 3.800 mq che attualmente versa in completo stato di abbandono. Il mercato sarà di tipo temporaneo e senza strutture fisse, salvo la pavimentazione e alcuni banchi che saranno montati e smontati su piazzole attrezzate con la predisposizione degli allacci alle utenze. Sono previsti, inoltre, un parcheggio a servizio del mercato che potrà essere utilizzato dalla cittadinanza locale anche nelle ore al di fuori delle attività commerciali e una piazza con area verde attrezzata, utilizzabile anche per ospitare le attività di quartiere.

Il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e politiche abitative adesso provvederà ad avviare tutti gli atti successivi alla presente Deliberazione, comprensivo della consegna delle aree in oggetto al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per i successivi adempimenti di competenza.

La delibera passerà all’Assemblea Capitolina per l’approvazione definitiva.

“Grazie al federalismo demaniale, che stiamo finalmente implementando grazie a varie Delibere degli ultimi mesi – commenta l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, Tobia Zevi – Roma Capitale aumenta il suo Patrimonio e lo mette al servizio dei cittadini con progetti di grande importanza, in questo caso un mercato completamente riqualificato. Va avanti la nostra politica ambiziosa di valorizzazione degli asset e rigenerazione urbana grazie ai beni di proprietà comunale”, conclude.

“Siamo molto soddisfatti di questa delibera che completa un percorso iniziato molto tempo fa e ci consente di acquisire un’area attualmente in disuso e riconvertirla, mettendola a disposizione del quartiere. Il nuovo mercato rionale che realizzeremo insieme a una nuova area verde, saranno infatti spazi vivibili totalmente a servizio della comunità. Il progetto è attualmente in fase di approvazione per cui, non appena la delibera sarà votata dall’Assemblea Capitolina, potremo procedere all’avvio dei lavori” dichiara l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia.

Max