Ambiente Roma – Santori (Lega): “Delibera disastro verde pubblico, è caduto un albero vicino alla scuola Montezemolo”

“La delibera capitolina che ha passato ai Municipi la manutenzione del verde pubblico per i parchi meno estesi, ha provocato un disastro: da mesi non si effettua un serio monitoraggio sulle condizioni delle piante. Il Campidoglio non eroga risorse sufficienti, non c’è personale, si ignorano gli allarmi di cittadini e associazioni.

Il risultato è che ancora una volta si è sfiorata la tragedia, quando poco prima dell’uscita degli studenti della scuola ‘Montezemolo’, in VIII Municipio, un albero è crollato nel parco tra via Bonaiuto e via Duccio di Buoninsegna. Proprio in quello stesso spazio verde che i ragazzi attraversano per tornare a casa e i cui alberi sarebbero stati dichiarati ‘protetti’ dopo un intervento del Campidoglio, ma che i residenti continuavano a segnalare perché sono pericolanti. Subito una commissione Ambiente con tutti i presidenti dei Municipi per sentire il grave stato in cui sono stati lasciati”.

Ne dà notizia il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

Max