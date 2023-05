Ambiente, Santori (Lega): “Casal Lombroso, residui tossici davanti a campo rom, esposto denuncia in procura”

“Segnalati da settimane dalla Polizia Locale alcuni fusti pieni di sostanze chimiche abbandonati davanti all’ingresso del campo rom di Casal Lombroso. Ma il Campidoglio ha superato il livello di guardia dell’ipocrisia, inciampando nel funambolismo della cattiva politica e ignora il problema, compresi gli sversamenti nel terreno antistante. Tutto è fermo, tanto che il sindacato Ugl ha presentato un esposto denuncia alla Procura della repubblica”.

Ne dà notizia il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

”Nessun controllo e tantomeno interventi per la rimozione del pericolo che minaccia gli agenti del XIV e del III Gruppo, supportati anche dai colleghi altre zone, ai quali è stato ordinato semplicemente di spostare un po’ più lontano dai contenitori il presidio cui sono obbligati davanti al campo rom. Il sindaco Gualtieri, capo della Polizia Locale di Roma Capitale, spieghi il perché di tanta indifferenza, di tanto spreco e umiliazione delle forze di un Corpo già in grande difficoltà, e soprattutto spieghi come mai la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e il rispetto delle leggi, anche di quelle europee, finiscano tra le mani del Pd nel trasformarsi in un sistematico danno per i cittadini mentre si tollerano fonti di inquinamento e pericolo molto gravi in spregio di ogni legalità”.

Max