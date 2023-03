Ambrosini, il dolore per la malattia del figlio : “Ha il diabete di tipo 1” – Video

(Adnkronos) – “Mio figlio Alessandro ha una malattia inguaribile”. L’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini sceglie Instagram per lanciare un appello in un video per aiutare la ricerca e lo fa, raccontando quello che è accaduto dopo la recente diagnosi. “Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 che è una malattia autoimmune, cronica, e degenerativa e che anche se non si vede può avere delle consegunze gravissime”. “Siamo costretti costantemente a tenere monitorata la sua glicemia e fare le iniezioni di insulina più volte al giorno tutti i giorni” racconta. “Al momento il diabete di tipo 1 è una malattia incurabile, ma c’è una speranza e questa speranza passa solo ed esclusivamente attraverso la ricerca scientifica. Io, mia moglie e tutti i parenti delle circa 200mila persone, tra adulti e bambini, che hanno questa malattia abbiamo la necessità e la volontà di sapere che prima o poi si arriverà a una cura definitiva. Per sconfiggerlo l’unica speranza passa solo ed esclusivamente attraverso la ricerca”.

“Correrò per questo la staffetta della maratona di Milano il 2 aprile con 3 miei ex compagni di squadra insieme alla @fondazioneitalianadiabete. Sostieni la nostra staffetta (che si chiama ‘Born to run’ )attraverso la rete del dono. Insieme, ragazzi, possiamo e dobbiamo trovare una cura per questa malattia. Grazie di cuore a tutti” conclude.