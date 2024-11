Ambulanze smart a Roma dal 2025: cosa sono e come funzionano

Entro il 2025 Roma introdurrà un’innovazione rivoluzionaria nel settore sanitario: le ambulanze smart. Questi mezzi, connessi digitalmente, funzioneranno come vere e proprie centrali mobili di telemedicina, migliorando significativamente l’efficacia e la tempestività dei soccorsi. Grazie a tecnologie avanzate, come la trasmissione in tempo reale di dati clinici e l’integrazione con le centrali operative e gli ospedali, le nuove ambulanze trasformeranno il modo di gestire le emergenze.

Come funzionano le ambulanze smart

Le ambulanze smart introdurranno soluzioni tecnologiche avanzate che rivoluzioneranno il concetto di pronto intervento. Questi mezzi saranno equipaggiati con dispositivi come defibrillatori, ventilatori e monitor elettrocardiografici, tutti capaci di trasmettere in tempo reale dati vitali e immagini diagnostiche agli ospedali e alle centrali operative.

Inoltre, un sistema di videochiamate ad alta risoluzione permetterà ai medici di seguire a distanza le manovre eseguite dal personale a bordo, offrendo supporto immediato nelle situazioni critiche. L’obiettivo principale è ottimizzare la gestione del tempo, riducendo al minimo i ritardi nelle diagnosi e nei trattamenti, per garantire una risposta tempestiva alle emergenze.

Ambulanze smart: integrazione con ospedali e centrali operative

Uno degli aspetti più innovativi delle ambulanze smart è la loro capacità di integrarsi perfettamente con le centrali operative e le strutture ospedaliere.

Ogni mezzo sarà dotato di due tablet: uno per il conducente, che fornirà informazioni su navigazione e dati tecnici del veicolo, e uno per il capo equipaggio sanitario, dedicato alla gestione digitale della scheda di soccorso.

Questo strumento permetterà di condividere in diretta con i medici del triage informazioni dettagliate sul paziente, come parametri vitali e diagnosi preliminari. L’utilizzo di un router multi-operatore garantirà una connessione stabile, indispensabile per la trasmissione sicura dei dati clinici tramite rete VPN.

Un modello di sanità digitale per il futuro

Il progetto delle ambulanze smart rappresenta un passo cruciale verso un sistema sanitario completamente digitale. L’iniziativa di Emerland.Ai, presentata durante il Welfair alla Fiera di Roma, mira a portare l’ospedale più vicino al paziente, integrando competenze mediche e tecnologie di ultima generazione.

Il direttore generale di Ares 118, Narciso Mostarda, ha evidenziato come questa innovazione possa migliorare drasticamente l’efficienza del servizio di emergenza, avvicinando la centrale operativa direttamente al luogo dell’intervento. Una prospettiva che garantisce non solo una maggiore qualità delle cure, ma anche un utilizzo più efficiente delle risorse sanitarie.