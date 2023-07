Amichevoli estive 2023, Real Madrid-Milan: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con le amichevoli estive 2023, le sfide che vedono impegnate le squadre della Serie A in vista dell’inizio del campionato 2023-2024. Il prossimo atteso appuntamento è questa notte, 24 luglio, alle 4 ora italiana, con Real Madrid-Milan, che potrà essere seguita su Dazn e Sky.

I rossoneri scenderanno in campo contro il Real Madrid nella storica cornice del Rose Bowl di Pasadena per il primo impegno del Soccer Champions Tour. “Abbiamo studiato i nostri avversari e preparato la sfida per vincere. Scenderemo in campo con voglia di competere e di lottare”, ha detto in conferenza stampa Christian Pulisic alla vigilia del match.

Ieri intanto è arrivato l’annuncio ufficiale del Milan su Noah Okafor: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Noah Arinzechukwu Okafor dal Red Bull Salisburgo FC. L’attaccante svizzero ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028”. Noah Okafor vestirà la maglia numero 17.