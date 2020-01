Amici 19, Talisa e Umberto sfiorano il bacio: cosa è successo (VIDEO)

Momenti di vero e profondo eros a Amici 19, con istanti anche a tratti ardenti tra Talisa e Umberto in sala prove: cosa è successo tra i due? Semplice.

Come hanno potuto vedere i telespettatori che si appassionano alla trame della fascia quotidiana di Amici 19, è capitato qualcosa di abbastanza bollente tra Talisa, allieva di Amici 19, e il ballerino professionista Umberto Gaudino. Ma cosa, per l’esattezza? Ebbene, signori, si parla di un bacio. O, secondo alcuni, di un quasi-bacio. Ad ogni modo, i due, si sono effetttivamente sfiorati. Ma come è successo? Ecco come.

Amici 19, Talisa e Umberto sfiorano il bacio: ecco il video

Ad Amici 19, attimi di pathos tra Talisa e Umberto Gaudino. Tornato in onda dopo la sosta per le festività natalizie, il talent sugli allievi della scuola più famosa d’Italia ha visto tutti far ritorna sui banchi e, soprattutto, in sala prove.

I concorrenti sono alle prese con la preparazione per il serale e a breve ci saranno gli esami e solo pochi otterranno il pass. Non serve solo abnegazione e qualità innate, ma anche rispetto e disciplina: è infatti per questo che ad esempio la produzione prenderà un provvedimento nei confronti del ballerino Javier, che avrebbe offeso i professori. La decisione verrà presa per dare l’esempio e indurre Javier a non cadere ancora in simili comportamenti.

Ma a prendersi la scena di Amici 19 al momento è tutt’altro: proprio quanto accaduto tra Talisa e Umberto che hanno ‘sfiorato il bacio‘. Infatti, durante il daytime del talent show in onda su Real Time, è stato mostrato un estratto della coreografia di Talisa. L’allieva sta studiando un pezzo nuovo con l’aiuto dei professori e di Marcello Sacchetta. Il suo partner è, appunto, Umberto Gaudino: e del resto, come sanno i fan, la ballerina non ha mai nascosto la sua attrazione nei suoi riguardi.

In questo senso i fan si sono goduti una coreografia che si basa molto sul contatto fisico e Marcello ha provato a dare indicazioni alla ballerina. “Occhio perchè lui ti mangia e tu devi essere forte” ha detto Marcello. E poi?

Poi, la ballerina del talent show si è avvicinata ad Umberto e i due hanno sfiorato il bacio. Un video, che adesso, sul web, anche tramite i canali ufficiali Instagram del programma, sta spopolando.

L’azione della ballerina pare esser piaciuta anche a Marcello. Ma il daytime ha mostrato solo una parte della coreografia che sembra esser molto calda. Il pubblico fandel talent show dovrà guardare la puntata successiva su Canale 5 per vedere di più tra quel che succede tra Talisa e Umberto Gaudino.