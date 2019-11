Amici 2019, la nuova edizione su Canale 5 da Sabato 16 Novembre: novità, anticipazioni e spoiler sul talent di Maria de Filippi

Ritorna Amici 19: è ormai imminente l’inizio della nuova edizione del famosissimo programma, che partirà sabato 16 novembre su Canale 5. L’attesa sta dunque per finire.

Su Canale 5 prende dunque il via alla diciannovesima edizione del talent show condotto da Maria de Filippi.

Il tanto apprezzato programma cult, da cui sono usciti veri talenti e, a volte, anche alcune meteore, è dunque ai nastri di partenza. Con

Dopo la conclusione di Amici Celebrities dunque sulla rete ammiraglia di Mediaset si torna al format originale. E’ ormai la diciannovesima edizione del talent show che, nei fatti, rappresenta il più lungo della storia della tv in Italia.

Amici torna nella sua classica versione. Tramite le pagine social del programma e un video di 38 secondi (nel quale vengono mostrate in ritagli alcuni atti dei casting già iniziati questa estate) si sono dunque già viste anche alcune anticipazioni del programma.

Che cosa c’è da aspettarsi da questa nuova edizione di Amici? Ecco, tra spoiler, anticipazioni e dichiarazioni ufficiali, cosa vedremo in tv su canale 5.

Amici 2019, la nuova edizione su Canale 5 inizia Sabato 16 Novembre: anticipazioni, conferme e news sul talent di Maria de Filippi

In primis si rivedono i volti noti del programma come Giuliano Peparini, Giordana e il vincitore dell’ultima edizione Alberto Urso. Appare anche Irama e poi Alessandra Amoroso, Peppe Vessicchio e Rudy Zerbi. La vera novità è che sembra non esserci, quest’anno, il passaggio tramite Real Time.

Sabato 16 novembre 2019 ore 14:10 parte dunque Amici il reality talent della de Filippi: è questa è la data esatta dell’inizio diretto di Amici 19 su Canale 5.

A differenza delle ultime annate non si sa nulla circa i casting trasmessi su Real Time. Dal 2014 infatti la rete tematica aveva preso per mano la partenza della trasmissione mostrando la selezione e la scelta dei talenti definitivi della classe.

Quest’anno la rete Discovery potrebbe non prendere parte al programma a quanto pare: ecco perchè l’attesa del 16 novembre sulla rete Mediaset cresce, mantenendo alto l’appeal sul pubblico e provando a cristallizzare l’importanza di un format che torna, a quanto pare, a seguire uno schema classico usato per oltre 10 anni, prima che Real Time si prendesse una piccola porzione del terreno di Maria de Filippi.

Amici arriva in tv dopo i controversi dati della sua versione vip. Come noto, infatti, di recente è finito Amici Celebrities. Pamela Camassa vince la prima edizione del reality sul talento dei vip targato Maria De Filippi e, per festeggiare bacia Filippo Bisciglia.

La giovane, bella, determinata e solare Pamela Camassa è dunque la prima vincitrice del talent che tanto ha fatto discutere, che si è imposta negli anni sul piccolo schermo a suon di ‘reality’, e che vive un amore mediatico ma molto sentito col suo Filippo.

Sancito, non a caso, sa un bacio che ha già fatto il giro del web.

Amici Celebrities 2019, Pamela Camassa vince la prima edizione. Bacio a Filippo Bisciglia e ringraziamenti. Chi è la vincitrice

Meritata e sancita dal televoto, la vittoria di Pamela Camassa a Amici Celebrities è evidenziata dall’indubbio talento della giovane donna: sa ballare, cantare ed è bellissima, Pamela, e batte Massimiliano Varrese in una finale con non pochi problemi.

Pamela Camassa pertanto è la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities: «Grazie per avermi dato questa occasione, grazie Maria e grazie a te Michelle che sei arrivata in corsa ma sei speciale. Vorrei ringraziare tutti, ma sono tantissimi. Questa la dedico anche a Filippo».

