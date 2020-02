Amici 2020, chi è Javier: età e origini

È stato ad un passo dall’abbandonare Amici 2020 a causa di alcune frasi forti pronunciate nei confronti degli insegnanti. Maria De Filippi ha deciso però di perdonarlo e concedergli un’altra opportunità, per questo Javier è ancora presente tra i banchi di Amici di 2020.

Anzi, il ballerino ‘ribelle’ è riuscito addirittura a strappare una maglia verde, quella che dà accesso al serale. Manca sempre meno, infatti, all’atto conclusivo della trasmissione, che vedrà sfidarsi 10 concorrenti tra ballerini e cantanti, al fine di trovare un solo vincitore. Tra questi c’è Javier, che scopriamo meglio.

Javier, Instagram e la frase contro i professori

Javier Rojas ha 22 anni ed è originario di Cuba, poche settimane fa ha rischiato di lasciare la scuola di Amici a causa di questa frase. “Io non sono qui per imparare, ma per dimostrare che sono un professionista. Qui non si balla niente che abbia uno spessore, non ci sono coreografi di rilievo. Ho fatto tante cose che mi fanno crescere, qui al massimo puoi crescere nella classifica di gradimento del pubblico. Voglio fare altro”.

Frasi per cui il ballerino cubano ha rischiato di essere escluso. Dopo essere rimasto nella scuola ha conquistato un pass per il serale. Per questo riguarda la sua vita provata, Javier è felicemente fidanzato come dimostrano anche alcuni post sul suo profilo Instagram.